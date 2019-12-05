شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: «النقاز لم يصون الجميل».. واللاعب يكشف عن وجهته القادمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت أزمة حمدي النقاز، ظهير ايمن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لطريق مسدود بعدما رفضت إدارة النادي برئاسة مرتضي منصور عودته أو الصلح معه بعد موقفه الأخير وفسخ عقده

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وقال مرتضي منصور أن «النقاز ضحك على نفسه وعلى الجميع وكذب الكذبة وصدقها وضحك بها علي الإعلام».

وأضاف: «النقاز ليس له مليم واحد لدي النادي بل حصل علي القسط الثالث من قيمة عقده مبكرًا رغم أنه مستحق له في منتصف يناير المقبل»، مشيرًا إلي أن «اللاعب لم يصون الجميل ووقفنا معه في أزمة مدرسة ابنته وفي أزمة القبض عليه في مدينة الشيخ زايد».

ورفض اللاعب التعليق علي الأزمة مؤكدًا أنه أصبح لاعبًا حرًا وليس له علاقة بنادي الزمالك ولدية عروض من تركيا والسعودية.