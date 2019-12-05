شكرا لقرائتكم خبر عن سامي الشيشيني: من الصعب جدًا الحكم علي جهاز «كارتيرون» بعد مباراة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سامي الشيشيني، المدرب العام للزمالك، أنه من الصعب جدًا الآن الحكم علي ظهور بصمة الجهاز الفني الجديد علي أداء ونتائج الفريق، موضحًا أن الجهاز لدية مهمة ثقيلة من أجل تحقيق أهداف الإدارة وطموحات اللاعبين، خصوصًا وأن الفريق يعاني من بعض القصور البدني والخططي.

ولفت «الشيشيني» إلى أن الجهاز الفني الجديد بقيادة باتريس كارتيرون يسعي لتدارك القصور البدني والخططي خلال مباراتي أول أغسطس في دوري أبطال أفريقيا وبيراميدز في الدوري، مضيفًا أن «بعدهما يحق للجهمور الحكم علي الجهاز الفني وإن كان ضيق الوقت وضغط المباريات ضدنا».

وتأهل المارد الأبيض لدورالـ 16 لكأس مصر بعد الفوز علي الشرقية بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد، مع نجاح الفرنسي «كارتيرون» في أول اختبار له مع الفريق.