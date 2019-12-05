مشاهدة مباراة العراق والبحرين بث مباشر اليوم 5-12-2019 في خليجي 24

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019

يلتقي منتخب العراق مع نظيره البحرين في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت بغداد، ضمن مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" والتي يحتضنها استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.



منتخب العراق يقدم بطولة أكثر من ممتازة في خليجي 24 حيث استطاع أسود الرافدين اعتلاء قمة ترتيب المجموعة الأولى والتي كانت تضم منتخبات قطر والإمارات واليمن برصيد 7 نقاط، حيث استطاع تحقيق الفوز على قطر مستضيف البطولة في لقاء الافتتاح بهدفين مقابل هدف، قبل أن يواصل نتائجه الإيجابية بالفوز على الإمارات في الجولة الثانية أمام الإمارات بهدفين دون رد، وفي الجولة الثالثة تعادل مع اليمن بدون أهداف.

السلوفيني سريتشكو كاتانيتش مدرب المنتخب العراقي اكد أن لقاء اليوم في غاية الصعوبة ولا سيما بعد الأداء الذي قدمه المنتخب البحريني في أخر مبارياته بدور المجموعات أمام منتخب الكويت وخطف بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من أنياب منتخب عمان حامل اللقب، مدرب العراق أعرب عن رضاه التام بالمستوى والنتائج الذي حققها فريقه في دور المجموعات ولا سيما وأن الفريق يضم أكثر من عنصر شاب.

واستقر المدرب السلوفيني على خوض مباراة البحرين بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد حميد

خط الدفاع: علاء مهاوي – سعد ناطق – علي فائز – أحمد إبراهيم – علي عدنان

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خط الوسط: صفاء هادي – أمجد عطوان – إبراهيم بايش

خط الهجوم: علاء عبد الزهرة – علاء عباس

وعلى الجانب الاخر يتطلع منتخب البحرين إلى مواصلة أدائه ومستواه الجيد الذي ظهر به الفريق في لقاء الكويت الماضي ولا سيما بعد تحقيق الفوز برباعية مقابل هدفين النتيجة التي قادت المنتخب البحرين للتأهل للدور نصف النهائي على حساب المنتخب العماني حامل اللقب والذي تلقى الهزيمة أمام المنتخب السعودي متصدر البطولة، منتخب البحرين بدأ مشواره في البطولة بالتعادل مع عمان بدون أهداف، قبل أن يخسر من السعودية بهدفين دون رد، وفي الجولة الأخيرة حقق انتفاضة قوية أمام الكويت وحقق الفوز برباعية.

حراسة المرمى: حمد الدوسري.

خط الدفاع: وليد الحيام، عبدالله الهزاع، أحمد بو غمار، محمد عادل.

خط الوسط: محمد الحردان، محمد عبدالوهاب، عبدالوهاب المالود، سيد ضياء سعيد، محمد مرهون.

خط الهجوم: تياجو أقوستو.