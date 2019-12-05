صدمة قوية لجماهير ريال مدريد قبل الكلاسيكو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019

تقرر غياب إدين هازارد ومارسيلو لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني عن مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة المقرر إقامتها 18 من الشهر الحالي بعدما تم التأكد من إصابتيهما اليوم الخميس.



وتعرض هازارد للإصابة في الكاحل خلال مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي بدوري أبطال أوروبا التي أقيمت الشهر الماضي، ولكن الفحوص الأولية أظهرت كدمات فقط وكان من المتوقع أن يغيب عن الفريق لمدة عشرة أيام.

ولكن الريال ذكر أن هازارد، الذي تم التعاقد معه مقابل 100 مليون يورو (111 مليون دولار) في الصيف الماضي من تشيلسي الإنجليزي، تعرض لكسر صغير في كاحله.

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وذكر النادي في بيان إن تطورات إصابة هازارد بكدمة في قدمه اليمنى شهدت تشخيصه بوجود كسر دقيق خارجي غير مكتمل.

ويتوقع أن يغيب هازارد لشهر إضافي، وفقا لوسائل الإعلام الإسبانية.

وتم تشخيص حالة مارسيلو بإصابة في ربلة الساق (السمانة) ويتوقع أن يغيب عن مباراة برشلونة.

يذكر أن الريال وبرشلونة يتقاسمان صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني حيث يملك كل فريق 31 نقطة من 14 مباراة بالدوري حتى الآن.