شكرا لقرائتكم كهربا يواجه شكوى ثنائية فى الاتحاد الدولى لكرة القدم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقالت صحيفة "أوجوجو" البرتغالية، عن نية مجلس إدارة نادي أفيس البرتغالي، فى معاقبة "كهربا"، بسبب عدم انضمامه لصفوف الفريق، حتى الآن، مؤكدة على أن النادي اتخذ إجراءات تأديبية تجاه اللاعب بسبب تجاوزه الفترة المحددة له، عقب انتهاء مشاركته مع المنتخب المصري، في مباراتي مصر وجزر القمر، ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021، حيث كان مقرر له العودة إلى الفريق البرتغالى فى 22 من الشهر الجاري، إلا أنه لم يحضر ولم يعتذر عن عدم الحضور مقدماً ظروف تمنعه من الانضمام لتدريبات الفريق.
وأكدت الصحيفة البرتغالية أن إدارة النادي البرتغالى تعد شكوى لتقديمها للاتحاد الدولي لكرة القدم ضد "كهربا"، بعدما نشرت الصحف المصرية تقارير تفيد توقيع اللاعب على عقود انضمامه إىل النادي الأهلي لمدة 4 سنوات ونصف تبدأ من يناير المقبل .
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