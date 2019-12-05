شكرا لقرائتكم موقف الزمالك وحمدى النقاز من منظور خبير اللوائح الدولية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد بيومى خبير اللوائح الدولية الرياضية ، السيناريو المتوقع لأزمة حمدى النقاز لاعب الزمالك مع ناديه بعد اعلان اللاعب فسخ العقد من جانب واحد.

قال بيومى لـ"الخليج 365"، إنه فى حالة ثبوت صحة موقف الزمالك وحصول اللاعب على مستحقاته فإن غرفة فض المنازعات ستصدر حكما للزمالك بأحقيته فى الحصول على ضعف قيمة ما يتبقى فى عقد النقاز معه بجانب قيمة عقده بالكامل مع النادى الجديد اذا انتقل اللاعب لنادى أخر، فضلا عن إيقاف النقاز لفترة تتراوح بين 4 إلى 6 شهور.

تابع أنه على الجانب الأخر فى حالة صحة موقف اللاعب وعدم حصوله على مستحقات من النادى الأبيض لمدة 4 شهور، فمن حقه فسخ العقد دون أن يحصل الزمالك على أى مستحقات بعد رحيل اللاعب، ولكن ذلك مرهون بأن يقدم الأبيض ما يثبت حصول اللاعب على المستحقات مثل إيصال استلام أو تحويل بنكى.