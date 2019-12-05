شكرا لقرائتكم مهاجم الأهلي السابق يتراجع عن اعتزال الكرة بعد 7 سنوات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان فابيو جونيور قرر إعتزال كرة القدم عقب توقف النشاط الرياضي في مصر على خلفية أحداث بورسعيد في فبراير 2012.
ولم نجح فابيو جونيور في ترك بصمة تذكر مع النادي الاهلي، حيث خاض 7 مباريات فقط، سجل خلالها هدفاً وحيداً كان في شباك المصري البورسعيدي تلك المباراة التي شهدت الاحداث المؤسفة.
ويبلغ فابيو جونيور مهاجم الاهلى السابق حالياً 37 عاماً.
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