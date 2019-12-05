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شكرا لقرائتكم بالمستندات.. نص عقد نبيل أبو زيد الوكيل السابق للتونسى حمدى النقاز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما أوضح وكيل النقاز السابق لـ"سوبركورة" إنه قام أيضا فى وقت سابق بتقديم شكوى ضد اللاعب لإيقافه فى الاتحاد المصرى لكرة القدم، لعدم حصوله على مستحقاته من اللاعب التونسى ولكنه قام بإيقاف تلك الشكوى احتراما لعلاقته مع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الذى طالبه بإيقاف الشكوى وقتها.
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