شكرا لقرائتكم بالمستندات.. نص عقد نبيل أبو زيد الوكيل السابق للتونسى حمدى النقاز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينشر الخليج 365 نص عقد نبيل أبو زيد الوكيل السابق للتونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للزمالك الذى يظهر حق الوكيل فى الحصول على 10% من قيمة انتقال اللاعب إلى النادى الأبيض وتسدد دفعة واحدة مع بداية كل موسم وقام بتوثيق عقد الوساطة فى الاتحاد المصرى لكرة القدم

كما أوضح وكيل النقاز السابق لـ"سوبركورة" إنه قام أيضا فى وقت سابق بتقديم شكوى ضد اللاعب لإيقافه فى الاتحاد المصرى لكرة القدم، لعدم حصوله على مستحقاته من اللاعب التونسى ولكنه قام بإيقاف تلك الشكوى احتراما لعلاقته مع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الذى طالبه بإيقاف الشكوى وقتها.

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