اخبار الرياضه

بالمستندات.. نص عقد نبيل أبو زيد الوكيل السابق للتونسى حمدى النقاز...

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم بالمستندات.. نص عقد نبيل أبو زيد الوكيل السابق للتونسى حمدى النقاز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينشر الخليج 365 نص عقد نبيل أبو زيد الوكيل السابق للتونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للزمالك الذى يظهر حق الوكيل فى الحصول على  10% من قيمة انتقال اللاعب إلى النادى الأبيض وتسدد دفعة واحدة مع بداية كل موسم وقام بتوثيق عقد الوساطة فى الاتحاد المصرى لكرة القدم

 

كما أوضح وكيل النقاز السابق لـ"سوبركورة" إنه قام أيضا فى وقت سابق بتقديم شكوى ضد اللاعب لإيقافه فى الاتحاد المصرى لكرة القدم، لعدم حصوله على مستحقاته من اللاعب التونسى ولكنه قام بإيقاف تلك الشكوى احتراما لعلاقته مع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الذى طالبه بإيقاف الشكوى وقتها.

Advertisements

 

حمدى النقاز (1)
حمدى النقاز (1)

حمدى النقاز (2)
حمدى النقاز (2)

حمدى النقاز (3)
حمدى النقاز (3)

حمدى النقاز (4)
حمدى النقاز (4)

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالمستندات.. نص عقد نبيل أبو زيد الوكيل السابق للتونسى حمدى النقاز... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا