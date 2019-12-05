شكرا لقرائتكم عمر السعيد راحة من تدريب الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل عمر السعيد مهاجم الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية اليوم بعد شعوره بنزلة برد، حيث حضر اللاعب لمقر النادي وتواجد في الملعب لكن الجهاز الفني فضل حصوله على راحة. في الوقت نفسه، قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي بقيادة مران الاطالات للاعبين بنفسه، حيث حرص على خضوع اللاعبين لتدريبات رفع اللياقة البدنية. وطلب المدرب الفرنسي من أعضاء الجهاز الطبي والتأهيلي بالتعاون معه لتنفيذ تدريبات الاطالة. Advertisements ويواجه الزمالك فريق أول أغسطس الأنجولي بعد غدٍ في الجولة الثانية لدوري أبطال إفريقيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمر السعيد راحة من تدريب الزمالك... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.