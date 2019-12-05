شكرا لقرائتكم مدرب حراس الإنتاج الحربى ينضم لجهاز كارتيرون فى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انضم عمرو عبد السلام مدرب حراس الإنتاج الحربى إلى الجهاز الفنى الجديد للزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، اليوم، للمرة الأولى، بعد ضمه لجهاز الفريق الجديد للأبيض عقب تولى الفرنسى باتريس كارتيرون قيادة الفريق خلفا للصربى ميتشو.

وقاد عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمى الزمالك الجديد، تدريبات للحراس الثلاثة محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحى حراس مرمى الفريق، تدريبات خاصة تحت قيادة مدرب الحراس الجديد، ضمن الاستعدادات البيضاء لمواجهة أول أغسطس الأنجولى، فى المباراة المقرر لها بعد غد السبت، فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

فيما خضع عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك، لتدريبات تأهيلية إضافية تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوى أخصائى التأهيل بالفريق وخاض اللاعب التدريبات بشكل منفرد تحت قيادة المطراوى من أجل رفع اللياقة البدنية وفك العضلات.