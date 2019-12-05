شكرا لقرائتكم لاعبة سلة الأهلى تتحدث عن الاستعداد لبطولة إفريقيا للأندية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت جنة مصطفى لاعبة كرة السلة بالنادى الأهلى ، أن الاستعداد للبطولة الأفريقية للأندية والتى تنطلق فى الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر الجارى ، باستاد القاهرة، لا يختلف عن الاستعداد للبطولات التى يتم المشاركة فيها مع المنتخب ، فالأهلى البيت الذى تربينا فيه ، والمنتخب هو البيت الكبير.

وقالت اللاعبة فى تصريحات صحفية أن كل ما يهم هو إسعاد الجماهير و نجعلهم فخورين بنا ، فقد تربينا فى النادى الأهلى على الفوز بالمركز الأول ، و ان المركز الثانى بالنسبة لنا هزيمة ، والجمهور لديه نفس العقلية و التفكير ، لذلك سنفعل كل شئ حتى نسعدهم و نرفع اسم الأهلى عاليا .

يذكر ان مصر تستضيف البطولة الأفريقية لأندية كرة السلة سيدات بمشاركة أندية فيروفياريو دى مابوتو بطل موزمبيق، وإنتر كلوب الأنجولى، والثنائى النيجيرى المحارب الجوى، ووزارة جبل النار، وأى سى بى ماكمومينو الكونغولى، وفاب الكاميرونى، وأنيرجى البنينى، وموانى الكينى، ومن مصر يشارك الأهلى وسبورتنج