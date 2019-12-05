شكرا لقرائتكم سبورتنج يحتفل بتتويج نور الشربيني لحصد بطولة العالم لسيدات الاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتوجت نور الشربيني بالبطولة على الرغم من معاناتها من الاصابة في الركبة والتي تغلبت عليها بالمسكنات، لتحصد لقب البطولة للمرة الرابعة في تاريخها والثانية على التوالي .
وعادت نور الشربيني إلى التصنيف العالمي الثاني في ترتيب لاعبات الاسكواش، الصادر خلال ديسمبر الجاري عن رابطة اللاعبين المحترفين PSA، حيث كانت البطلة المصرية قد تراجعت للمركز الرابع بسبب عدم مشاركتها في البطولات مع انطلاق الموسم نظرا لاصابتها .
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