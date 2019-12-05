شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف مخطط الإسماعيلى لخطف مولر المصرى من قلب الإمارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحاول أحد المدربين المصريين المنتمين للإسماعيلى، والذى يتولى منصب مدرب فريق الرديف بنادي الجزيرة الإماراتي تحويل وجهة حاتم جميل الشهير بـ"مولر" لاعب المنصورة، من اللعب في الدوري الإماراتى إلى الانضمام لصفوف الإسماعيلي، لما يتمتع به من إمكانيات فنية عالية.

وتحدث مدرب رديف الجزيرة الإماراتي مع محمد زيدان وكيل أعمال اللاعب من أجل انتقاله لصفوف الدراويش فى يناير المقبل، بعدما أقنع صبري المنياوي مدير الكرة بصفوف الدراويش بضرورة ضم اللاعب، لاسيما أن مدير الكرة بالإسماعيلي شاهد مولر على هامش تواجد في الإمارات لمواجهة الجزيرة بالبطولة العربية.

وطلب المنياوي من اللاعب ووكيله تأجيل التوقيع لأحد الأندية الإماراتية أملا فى الوصول لاتفاق مع مسئولى المنصورة بشأن ضم مولر لصفوف الدراويش، والتوقيع معه قبل فتح باب الانتقالات الشتوية.

فيم دخل مولر في مفاوضات مع مسئولى الوصل الذين تواصلوا مع وكيل اللاعب واتفقوا معه سرا بالحضور لمقر النادى خلال الساعات القادمة من أجل التوقيع للنادي الإماراتى.