شكرا لقرائتكم التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الإنتاج الحربي وأبو قير للأسمدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
شهد الشوط الأول، تبادل فريقي الإنتاج الحربي وأبو قير للأسمدة، السيطرة والهجمات وظهر لاعبو فريق أبو قير للأسمدة بشكل مميز في بعض فترات الشوط الأول وأضاع لاعبوه بعض الفرص.
بينما ظهر لاعبو فريق الإنتاج الحربي بمستوي متواضع فى ظل التعديلات الكثيرة اجراها مختار مختار المدير الفني للفريق علي التشكيلة الأساسية، بعدما أشرك 9 لاعبين بدلاء وشارك احمد شديد قناوي ومحمود البدري فقط من التشكيلة الأساسية التى تخوض مباريات الدوري.
بعيدا عن موقعة كأس مصر، يحتل الإنتاج الحربي المركز الـ 10 فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 7 نقاط بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى واحدة وخسر 3، وأحرز لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكه 8 أهداف، فيما يحتل أبو قير للأسمدة المركز السابع بجدول ترتيب المجموعة الثالثة بدورى القسم الثاني برصيد 9 نقاط بعد أن خاض 6 مواجهات فاز فى 2، وتعادل فى 3 وخسر واحدة، وسجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلت شباكه 6 أهداف.
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