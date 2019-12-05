شكرا لقرائتكم الأهلي يعلن مصير التعاقد مع حمدي النقاز بعد أزمة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك يدخل فى أزمة مع حمدي النقاز



تسبب التونسي حمدي النقاز، ظهير أيمن الزمالك، فى أزمة كبري، داخل القلعة البيضاء، بعد إعلانه فسخ تعاقده من طرف واحد، ليبدأ مسلسل أزمة جديدة بين اللاعب وناديه.

ولازال مستقبل التونسي حمدي النقاز غامضا بعد إعلانه فسخ عقده مع الزمالك بداعي عدم حصوله علي مستحقاته لمدة 4 شهور متصلة، وهو ما كشفه النادي الأبيض عدم صحته بالتأكيد على صرف مستحقات اللاعب كاملة وأن الدفعة القادمة من مستحقاته تستحق السداد يوم 1 إبريل المقبل.

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وأعلن حمدي النقاز، عن دخول نادي مصري يشارك فى بطولة أفريقيا، فى مفاوضات معه للحصول على خدماته، لتتجه الأنظار تجاه النادي الأهلي، الغريم التقليدي للزمالك، وتواصل الخليج 365، مع مسئولي القلعة الحمراء، لمعرفة حقيقة التفاوض مع حمدي النقاز.

وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي حقيقة دخول ناديه في مفاوضات لضم النقاز، بعد إعلان اللاعب دخول اندية مصرية في مفاوضات لضمه، وقال المصدر :"لم نفاوض النقاز وذلك مع احترامنا الشديد لإمكانياته ولكننا لن نرغب في التعاقد مع ظهير أيمن في الشتاء أولوياتنا هي التعاقد مع مهاجم وجناح".

وأضاف المصدر الأهلاوي أن التعاقد مع لاعب أجنبي ليس أمرا سهلا بالنسبة للقلعة الحمراء في الوقت الحالي لأن الأمر مرتبط بتسويق أحد اللاعبين الأفارقة خاصة وأن قائمة الأجانب مكتملة في ظل وجود 5 لاعبين بالوقت الحالي.