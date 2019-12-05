شكرا لقرائتكم ياسمين حمدى: المنافسة فى النهائى ضد تركيا لم تفرق معى نفسيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضحت ياسمين حمدى لاعبة منتخب الكاراتيه والحاصلة على ذهبية بطولة الدورى العالمى التى أقيمت بإسبانيا، أن تركيزها كان فى كل مباريات البطولة، ولم يفرق معها من هو المنافس الذى تواجه.

وأكدت ياسمين فى تصريحات خاصة انها عندما علمت أن المنافسة لها فى النهائى تركيا لم يفرق معها نفسيا، رغم أنها لاعبة قوية وبطلة كبيرة، مشيرة إلى أنها كانت متأكدة أنها ستقاتل فى الملعب قائلة: "هموت نفسى فى الملعب لتحقيق الفوز، والتوفيق من عند الله".

وتباعت بطلة المنتخب أن البطولة لها طعم خاص خاصة وأنها جاءت لتعويض عدة خسائر فى البطولات، ولكنى استطعت أن أقدم مستوى جيدا وثابتا طوال المنافسات .

جدير بالذكر أن ياسمين حمدى توجت بالمركز الأول وذهبية بطولة الدورى العالمى التى أقيمت بإسبانيا، بالفوز على بطلة تركيا 3/0 فى منافسات وزن تحت 55 كجم.