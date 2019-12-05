شكرا لقرائتكم فى سرية تامة.. لاعب جديد يوقع رسميا للأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في سريه تامة حصل مسئولو النادي الأهلي علي توقيع عمرو نعمان الشهير بـ"عموري" هداف وصانع ألعاب فريق سيراميكا، والذي يلعب مع فريق الشباب والفريق الأول.



عمرو نعمان

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وسبق لمسئولي النادي الأهلي، الحصول على توقيع عمرو نعمان على استمارة رغبة للانتقال للقلعة الحمراء، قبل انتقاله لصفوف نادي سيراميكا مقابل 250 ألف جنيه رغم أنه مواليد 2000 .

وشهدت الأيام الماضية، إقامة مباراة ودية بين فريقي الأهلي وسيراميكا مواليد 1999، والتى شارك فيها عموري وتألق بشدة بعدما نجح في إحراز هدف وصناعة آخر والتسبب في ركلة جزاء وطرد أحد مدافعى الأحمر.



عمرو نعمان

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القادمة، مفاوضات بين ناديي الأهلي وسيراميكا لحسم صفقة نعمان بشكل رسمي، حال الاتفاق على مقابل مادي مناسب.