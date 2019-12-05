شكرا لقرائتكم كارتيرون فى مران الزمالك لأول مرة وتحذير خاص قبل موقعة أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، التدريبات الجماعية اليوم لأول مرة بعد توليه المهمة رسميا.
ويقود كارتيرون مران الزمالك المقام حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا لمباراة أول أغسطس يوم السبت المقبل بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وبدأ مران الزمالك اليوم بجلسة بين كارتيرون وجهازه المعاون المكون من سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز مع لاعبي الفريق حيث تحدث معهم عن أهمية التركيز وتصحيح الأوضاع قبل مباراة أول أغسطس.
وبدأت الجلسة بتوجيه كارتيرون إشادة خاصة للاعبي الزمالك بعد مباراة الشرقية فى مسابقة كأس مصر بالأمس والتأكيد على أنها مجرد بداية لتصحيح المسار .
وشدد كارتيرون على أنه لن يقبل إلا بتحقيق الفوز في مباراة السبت المقبل وعليهم الدفاع عن أسمائهم والرد على الانتقادات داخل الملعب.
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