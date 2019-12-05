شكرا لقرائتكم تكريم الرياضيين بحفل الأوكسا لمكافحة الفاسد الرياضي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافقت اللجنة المنظمة للنسخة الأولى من جائزة التميز الرياضي بإفريقيا على تكريم عدد من الرياضيين، خلال الحفل الذى تنظمه اتحاد الاتحادات الإفريقية «الأوكسا» ضمن فعاليات الدورة الأولى من المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الرياضي بإفريقيا والذي سعى اللواء أحمد ناصر لتنظيمه سعيًا لاستمرار وتعزيز التواصل بين أبناء القارة الإفريقية ولتكريم عدد من الأسماء والهيئات الرياضية في القارة الإفريقية ويسعى الاتحاد أن يكون المؤتمر حدث دوري تجري فعالياته كل عامين.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الجمعة القادمة ويستمر حتى يوم الاثنين 9 ديسمبر بأحد الفنادق الكبرى بمدينة نصر.

ومن بين هؤلاء الرياضيون المقرر تكريمهم كل من فريدة عثمان أفضل رياضية إفريقية في 2019 ، بعد أن قدمت عامًا مميزًا من الإنجازات حيث حصدت السباحة العالمية برونزية بطولة العالم في فئة الفراشة في 25.47 ثانية.

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كما يتم تكريم العداء التونسي الأوليمبي محمد القمودي بجائزة الريادة للرجال ، بعد تحقيقه انجازات اولمبية مهمة بالحصول على 4 ميداليات في نسخ طوكيو 64 ومكسيكو 68 وميونخ 75 ، وكذلك العداءة الأثيوبية الأوليمبية تيرونيش ديبابا ونظيرتها المغربية نوال المتوكل بجائزة الريادة للسيدات ، حيث حصلت الاولى على خمس ميداليات أولمبية في نسخ بكين 2008 ولندن 2012 وأثينا 2004، بينما توجت الثانية بذهبية 400 متر حواجز وأصبحت أول إفريقية تتوج بميدالية أولمبية فتحت الباب لبطلات أخريات ليعتلين عرش الرياضة العالمية.

ومن بين المكرمين فريق الهوكي بنادي الشرقية للدخان المصري بجائزة الريادة للفرق ، لتحقيقه انجازات عالمية مهمة أهلته لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية حيث حصد الفريق بطولة إفريقيا 23 مرة من إجمالي 27 بطولة، بالإضافة إلى تكريم الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي المصري بجائزة الفريق الأول سيدات ، بعد أن حققت إنجازًا قاريًا مهمًا بحصد بطولة أمم إفريقيا 2019 للمرة العاشرة عبر تاريخ الفريق الأحمر.

كما سيتم تكريم المنتخب الأول لكرة القدم بدولة الجزائر بجائزة الفريق الأول لحصد بطولة أمم إفريقيا 2019 والتى نظمتها مصر خلال الفترة ما بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو الماضيين.