شكرا لقرائتكم محاضرة بالفيديو للاعبى الهلال قبل المران الأخير استعدادا للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام صلاح أدم المدير الفني لنادي الهلال السوداني بالقاء محاضرة بالفيديو مع لاعبيه قبل خوض المران الاخير اليوم إستعداداً لمواجهة الاهلى غداً الجمعة بإستاد الاهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال افريقيا.

وسيقوم صلاح أدم المدير الفني لنادي الهلال السوداني خلال المحاضرة التي تنطلق في الرابعة عصراً على شرح نقاط القوة والضعف لدى الاهلى، والخطة الفنية والتكتيكية التي سيخوض على أثرها مباراة الغد.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، متفوقاً بفارق الاهداف على النجم الساحلى صاحب الوصافة.

وفاز النجم الساحلى فى الجولة الأولى على الأهلى بهدف دون مقابل، فيما خسر بلاتينيوم بطل زيمبابوى أمام الهلال السودانى بهدفين مقابل هدف واحد.