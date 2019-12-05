شكرا لقرائتكم محاضرة بالفيديو للاعبى الهلال قبل المران الأخير استعدادا للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسيقوم صلاح أدم المدير الفني لنادي الهلال السوداني خلال المحاضرة التي تنطلق في الرابعة عصراً على شرح نقاط القوة والضعف لدى الاهلى، والخطة الفنية والتكتيكية التي سيخوض على أثرها مباراة الغد.
ويتصدر الهلال جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، متفوقاً بفارق الاهداف على النجم الساحلى صاحب الوصافة.
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