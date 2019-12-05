شكرا لقرائتكم كأس الملك: التعاون يواجه العين.. والنصر يستضيف البكيرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ستكون مهمة التعاون حامل اللقب والنصر وأهلي جدة سهلة حينما يحل الأول ضيفاً على العين "درجة أولى" ويستضيف الثاني نظيره البكيرية "درجة أولى"، ويواجه الأخير مضيفه النجوم "درجة أولى" في الدور 32 لكأس الملك والذي سيشهد مواجهتين، حيث يواجه الاتفاق ضيفه الطائي "درجة أولى"، ويلعب الرائد أمام ضيفه المجزل "درجة أولى"، يوم الجمعة.

وعلى ستاد الملك سعود بمدينة الباحة، يواصل حامل اللقب التعاون حملة الدفاع عن لقبه حينما يحصل ضيفاً ثقيلاً على العين متصدر دوري الدرجة الأولى.

ويأمل التعاون في أن يواصل أداءه المميز في المراحل الأخيرة من دوري كأس محمد بن سلمان بعد تحقيقه 4 انتصارات متتالية ليضيق الخناق على المتصدرين ويبقى بفارق نقطة وحيدة عنهم.

وفي المقابل يتطلع العين لمواصلة أدائه الرائع والذي جعله يتصدر دوري محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، خاصة أنه لم يعرف طريق الخسائر في آخر 8 مباريات.

وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، يخوض النصر اختباراً سهلاً حينما يستضيف نظيره البكيرية "درجة أولى". ويبحث النصر عن استعادة توازنه عقب خسارته أمام الوحدة في المرحلة الماضية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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ومن المتوقع أن يشهد اللقاء مشاركة المهاجم عبدالفتاح آدم لأول مرة منذ انضمامه للنصر مطلع هذا الموسم بسبب الإصابة التي أبعدته عن الفريق طوال الفترة الماضية.

واستغل النصر فترة توقف الدوري بسبب مشاركة المنتخب السعودب بخليجي 24 بإقامة معسكر في منطقة جبل علي في مدينة دبي الإماراتية بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا.

وفي المقابل يأمل البكيرية في أن يواصل أداءه المميز هذا الموسم ويحدث المفاجأة في كأس الملك على الرغم من فارق الإمكانيات بينه وبين النصر حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. ويحتل البكيرية المركز الثالث في دوري محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى برصيد 23 نقطة وبفارق 4 نقاط عن المتصدر العين ووصيفه القادسية.

وعلى ستاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء يسعى أهلي جدة لحجز مقعده في الدور ثمن النهائي حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على النجوم "درجة أولى".

وقدّم الأهلي أداءً مميزاً في مبارياته الأخيرة بقيادة مدربه السويسري كريستيان غروس، حيث تقدم الفريق إلى المركز الثالث بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة بفارق الأهداف عن النصر الوصيف والهلال المتصدر.

وفي المباريات الأخرى يلعب الاتفاق أمام الطائي في مباراةٍ يبحث فيها الأول عن تضميد جراحه بالدوري بتحقيق نتائج مميزة، خاصة أن ضيفه يقدم أداءً متذبذباً في دوري الأولى.