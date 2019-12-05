شكرا لقرائتكم ليفربول يصعق إيفرتون بخماسية ويوسع الفارق إلى 8 نقاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أحرز النجم السنغالي الدولي ساديو ماني هدفا وقام بصناعة هدفين آخرين، ليقود فريقه ليفربول لحسم ديربي (ميرسيسايد) لمصلحته، عقب فوزه الثمين والمستحق 5 - 2 على ضيفه وجاره اللدود إيفرتون يوم الأربعاء في المرحلة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وواصل ليفربول، الذي حقق فوزه الرابع عشر في البطولة هذا الموسم، مقابل تعادل وحيد، تحليقه في صدارة المسابقة العريقة، التي غاب لقبها عن خزائنه منذ موسم 1989 - 1990، بعدما رفع رصيده إلى 43 نقطة، متفوقا بفارق ثماني نقاط على أقرب ملاحقيه ليستر سيتي.

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في المقابل، تجمد رصيد إيفرتون، الذي تلقى خسارته التاسعة في البطولة خلال الموسم الحالي، مقابل 4 انتصارات وتعادلين، عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع). وتقدم ليفربول سريعا عبر نجمه البلجيكي ديفوك أوريجي في الدقيقة السادسة من صناعة ماني، الذي صنع الهدف الثاني للفريق الأحمر الذي أحرزه شيردان شاكيري في الدقيقة 17.

وقلص مايكل كين الفارق، بتسجيله هدفا لمصلحة إيفرتون في الدقيقة 21، لكن أوريجي عاد للتسجيل من جديد، محرزا الهدف الثالث لليفربول وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 31. وتوج ماني مجهوده بتسجيل الهدف الرابع لليفربول في الدقيقة 45، غير أن ريتشارليسون أضاف الهدف الثاني لإيفرتون في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وأنهى الهولندي جورجينو فينالدوم مهرجان أهداف ليفربول في المباراة، بتسجيله الهدف الخامس لأصحاب الأرض في الدقيقة 90.