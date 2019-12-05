فياريال وأتلتيكو مدريد الجمعة... في إسبانيا









اسماء السيد - يستضيف ملعب "دي لا سيراميكا" الجمعة مواجهة فياريال وضيفه أتلتيكو مدريد في المرحلة 16 من بطولة إسبانيا لكرة القدم، بعد فشل محاولات سابقة من رابطة الدوري باقامتها في الولايات المتحدة الاميركية.

وشكلت هذه المسألة مدار مد وجزر بين الاتحاد المحلي والرابطة منذ أشهر. وقامت الأخيرة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بتجديد محاولتها إقامة مباراة من الليغا في الولايات المتحدة، بطلبها من الاتحاد نقل مباراة فياريال وأتلتيكو إلى ميامي.

لكن القضاء الاسباني اتخذ قرارا منتصف الشهر الماضي لصالح الاتحاد المحلي بابقائها في اسبانيا.

وسبق للرابطة أن قامت بمحاولة مماثلة في الموسم الماضي لإقامة مباراة بين برشلونة وجيرونا على الضفة المقابلة من المحيط الأطلسي، قبل أن يتم وضع هذا الاقتراح في الأدراج بعد معارضة واسعة له شملت الاتحاد الإسباني ورابطة اللاعبين المحترفين وحتى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وتشكل إقامة مباراة من البطولة خارج إسبانيا نقطة تجاذب حاد بين رئيس رابطة الدوري خافيير تيباس ورئيس الاتحاد لويس روبياليس. وعلى رغم أن الرابطة هي التي تنظم الدوري، يبقى للاتحاد كلمة فصل في أمور مماثلة.

وتيباس هو من أبرز الداعمين لإقامة مباراة في الولايات المتحدة وسيواصل محاولاته القضائية في شباط/فبراير المقبل موعد اتخاذ قرار بشأن مباراة مماثلة بين برشلونة وجيرونا حاول نقلها الموسم الماضي الى الولايات المتحدة. ويعلل ذلك بالعائدات الكبيرة التي تحققها البطولة من المتابعة في أميركا الشمالية، والشعبية التي تحظى بها لاسيما في صفوف السكان الناطقين بالإسبانية.

ويتوق الفريقان لاحراز النقاط، أتلتيكو مدريد لتعويض خسارته الموجعة في الدقائق الاخيرة ضد برشلونة المتصدر وفياريال الباحث عن فوز اول في ست مباريات.

وبرغم خسارته امام برشلونة وتراجعه الى المركز السادس في الترتيب، الا ان مدرب اتلتيكو الارجنتيني دييغو سيميوني عبّر عن رضاه عن اداء "كولتشونيروس"، بقوله "نحتاج للنقاط.. لسنا بعيدين عن ذلك لكننا قلقون. أنا سعيد للطريقة التي نلعب بها، لكنني لن ابتسم لان هذا الامر لن يجلب النقاط".

وتابع لاعب الوسط الدولي السابق "سنستمر في العمل، الدوري طويل... اليوم لا اخشى برشلونة او ريال مدريد، بل اشبيلية (ثالث الترتيب)".

ويخوض المتصدران برشلونة وريال مدريد مباراتيهما السبت، اذ يستضيف الاول ريال مايوركا في كاتالونيا، والثاني اسبانيول في العاصمة.

ويبحث الطرفان عن تحقيق فوز رابع تواليا قبل مرحلتين من مواجهتهما المنتظرة في 18 كانون الاول/ديسمبر والمؤجلة بسبب الاحتجاجات في اقليم كاتالونيا.

ويخوض برشلونة المواجهة بعد فوزه على اتلتيكو 1-صفر بهدف الارجنتيني ليونيل ميسي المنتشي لحصوله الاثنين على جائزة الكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم للمرة السادسة (رقم قياسي).

وقال مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي "الحصول على ليو في مباريات قوية ومتقاربة يمنحنا افضلية كبيرة".

وتابع "الفوز هام على صعيد النقاط الثلاث لكن من الناحية النفسية أيضا. يدخلنا هذا الامر في فترة عيد الميلاد بثقة كبيرة".

أما ريال مدريد الذي يبتعد بفارق هدف عن برشلونة، فينتظر خدمة من ريال مايوركا الوحيد الذي هزمه هذا الموسم في الدوري.

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وحاول المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ترتيب اوراقه بعد فوزه الاخير الصعب على ارض ألافيس 2-1 "قبل بضعة أسابيع قيل الكثير عن هذا الفريق. لكن يجب ان نبقى هادئين ونتابع عملنا لانها ليست سوى البداية".

ويخشى ريال مدريد من اصابة مهاجمه الجديد البلجيكي ادين هازار التي تعرض لها خلال مواجهة باريس سان جرمان الفرنسي في دوري ابطال اوروبا. واشارت تقارير صحافية الى ان النجم البلجيكي لا يزال يعاني من المشي بشكل طبيعي وسيحل بدلا منه على الارجح الويلزي غاريث بايل.

وهنا برنامج المرحلة 16 (بتوقيت غرينيتش):

- الجمعة:

(20:00) فياريال - أتلتيكو مدريد

- السبت

(12:00) ريال مدريد - إسبانيول

(15:00) غرناطة - ألافيس

(17:30) ليفانتي - فالنسيا

(20:00) برشلونة - ريال مايوركا

- الأحد:

(11:00) إيبار - خيتافي

(13:00) ريال بيتيس - أتلتيك بلباو

(15:00) بلد الوليد - ريال سوسييداد

(17:30) ليغانيس - سلتا فيغو

(20:00) اوساسونا - إشبيلية