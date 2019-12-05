ميلووكي يواصل انتصاراته وليكرز صحوته









اسماء السيد - واصل ميلووكي باكس انتصاراته المتتالية ورفعها إلى 13 عندما تغلب على مضيفه ديترويت بيستونز 127-103، فيما تابع لوس أنجليس ليكرز صحوته بفوزه الساحق على مضيفه يوتا جاز 121-96 الأربعاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

في المباراة الأولى في ديترويت، فرض النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، أفضل لاعب في الموسم الماضي، أفضل لاعب في الموسم الماضي، نفسه نجما بتسجيله 35 نقطة في 28 دقيقة فقط مع تسع متابعات بينها ستة دفاعية.

وأضاف كريس ميدليتون 17 نقطة مع ثماني متابعات، وإريك بليدسوي 13 نقطة مع ست تمريرات حاسمة ليساهما في الفوز التاسع عشر لميلووكي في 22 مباراة حتى الآن هذا الموسم وتعزيز صدارة المنطقة الشرقية، والرصيد ذاته لليكرز متصدر المنطقة الغربية.

وهذه أفضل سلسلة انتصارات متتالية لميلووكي منذ 1973.

وهو الفوز الثاني لميلووكي على ديترويت هذا الموسم علما بأنه تغلب عليه ثمان مرات الموسم الماضي بينها أربع انتصارات في الدور الأول من البلاي أوف.

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وتفوق ميلووكي بفارق 11 نقطة في نهاية الشوط الأول (59-48)، ثم 20 نقطة بنهاية الربع الثالث (92-72)، قبل أن ينهي المباراة بفارق 24 نقطة بعدما الربع الأخير 35-31.

وكان أندريه دراموند أفضل لاعب في صفوف الخاسر بتسجيله 23 نقطة مع 14 متابعة وخمس تمريرات حاسمة، وأضاف البديل لانغستون غالوواي 20 نقطة.

وفي الثانية، قاد أنطوني ديفيس فريقه ليكرز إلى الفوز الثاني على التوالي منذ الخسارة أمام دالاس مافريكس 100-114 الأحد، بتسجيله 26 نقطة مع ست متابعات بينها خمسة دفاعية، وأضاف "الملك" ليبرون جيمس 20 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة وثلاث صدات.

كما تألق البديل راجون روندو بتسجيله 14 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة.

ولم ينفع يوتا جاز تألق نجميه دونوفان ميتشل صاحب 29 نقطة والكرواتي بويان بوغدانوفيتش صاحب 23 نقطة لتفادي الخسارة الثانية على أرضه هذا الموسم والخامسة في المباريات الست الأخيرة، والعاشرة في 22 مباراة.