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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 5 ديسمبر 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها ، مرتضى منصور يؤكد انفراد ”الخليج 365” ويُهاجم حمدى النقاز، اتحاد الكرة يؤجل نهاية مسابقة الدورى إلى منتصف يونيو 2020.

- مرتضى منصور يؤكد انفراد ”الخليج 365” ويُهاجم حمدى النقاز

أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، انفراد ”الخليج 365” باستعراضه لعقد الدولى التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق الذى نشره الموقع أمس وجاء فيه أن العقد المبرم بين الطرفين ينقسم إلى أربع دفعات مُستحقة الدفع فى أشهر أغسطس الماضى، ويناير وإبريل ويوليو المقبلين.

- اتحاد الكرة يؤجل نهاية مسابقة الدورى إلى منتصف يونيو 2020

حددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، منتصف يونيو المقبل موعدا لإنتهاء مسابقة الدورى العام هذا الموسم 2019 -2020 ، بعد توقف الدورى شهرا بسبب بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، بجانب تعديلات الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" على مواعيد مباريات دورى أبطال افريقيا والكونفدرالية الافريقية.

- اتحاد الكرة: الزمالك يواجه أول أغسطس الأنجولى باستاد الأهلى

أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة أن مباراة الزمالك مع أول أغسطس بطل أنجولا، المقرر لها السبت المقبل، ستقام على استاد السلام الذى حصل النادى الأهلى عليه مؤخرا كحق انتفاع لمدة 25 سنة.

- الزمالك يستعين بـ"بن شرقى" لحل أزمة صفقة يناير

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قرر جهاز الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، الاعتماد على المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق فى مركز رأس الحربة، حال الحاجة إلى خدماته فى هذا المركز، فى حال حدوث أى أمر اضطرارى لمصطفى محمد أو عمر السعيد خلال الفترة المقبلة، بعدما تجددت إصابة المغربى خالد بوطيب فى الركبة وحاجته لإجراء عملية جراحية.

- معلول يعود لحسابات فايلر في الأهلي بعد مباراة دجلة

تضاءلت فرص الدولى التونسى على معلول ظهير أيسر الأهلى فى المشاركة مع فريقه فى مباراة وادى دجلة، المقرر لها الأربعاء المقبل فى الدورى، لعدم تماثله للشفاء من الإصابة الأخيرة التى لحقت به مؤخراً وحرمته من تدريبات الفريق الماضية.

- الأهلي يطلب من فايلر حسم قراره قبل التفاوض مع البلايلي وكينو

استعجل مسئولو النادي الأهلي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، لإعلان رأيه النهائي في صفقتي الجزائري يوسف البلايلي مهاجم الأهلي السعودي والبرازيلي كينو جناح الجزيرة الإماراتي، وتحديد موقفه النهائي من ضم أحدهما خلال الميركاتو الشتوي القادم.

- الزمالك يلجأ لقيد "كاسونجو" بسبب عملية بوطيب.. وأزمة بسبب مركزين

اقترب الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الزمالك الذى أنهى إعارته للوداد المغربى، من العودة إلى الفريق الأبيض فى شهر يناير المقبل خلال فترة الانتقالات الشتوية، بسبب حاجة المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق الأبيض لإجراء عملية جراحية فى الركبة سيغيب على إثرها مدة طويلة عن الفريق.