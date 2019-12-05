شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي لـ"سوبر كورة": هذا موقفنا من التعاقد مع حمدي النقاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب التونسي حمدي النقاز، ظهير أيمن الزمالك، فى أزمة كبرى داخل القلعة البيضاء، بعد إعلانه فسخ تعاقده من طرف واحد، ليبدأ مسلسل أزمة جديدة بين اللاعب وناديه.

ومازال مستقبل التونسي حمدي النقاز غامضا بعد إعلانه فسخ عقده مع الزمالك بداعى عدم حصوله على مستحقاته لمدة 4 أشهر متصلة، وهو ما كشف النادى الأبيض عدم صحته بتأكيد صرف مستحقات اللاعب كاملة، وأن الدفعة القادمة من مستحقاته تستحق السداد يوم 1 أبريل المقبل.

وأعلن حمدي النقاز دخول نادٍ مصرى يشارك فى بطولة أفريقيا فى مفاوضات معه للحصول على خدماته، لتتجه الأنظار تجاه النادي الأهلي الغريم التقليدى للزمالك، وتواصل سوبر كورة مع مسئولي القلعة الحمراء لمعرفة حقيقة التفاوض مع حمدي النقاز.

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