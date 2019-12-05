شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يقود المران الأول فى الزمالك بعد ثلاثية الشرقية.. والبداية بجلسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقود الفرنسي باتريس كارتيرون ، المدير الفنى الجديد للزمالك، تدريبات الفريق اليوم لأول مرة بعد توليه المهمة رسميا، بعدما قاد الأبيض مباشرة فى مواجهة الشرقية التى أقيمت بالأمس فى دور الـ32 بكأس مصر، وفاز بها الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، عقب توليه المسؤولية الفنية خلفا للصربى ميتشو.

ويقود "كارتيرون" مران الزمالك حالياً على ملعب النادى استعدادا لمباراة أول أغسطس الأنجولى، المقرر لها بعد غد السبت، فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وبدأ الزمالك مرانه بجلسة للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق وجهازه المعاون سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز مع لاعبى الفريق، وتحدث معهم عن أهمية التركيز وتصحيح الأوضاع فى البطولة الأفريقية فى مواجهة مباراة أول أغسطس وبدأت الجلسة بالاشادة بهم بعد مباراة الشرقية أمس والتأكيد على أنها مجرد بداية لتصحيح المسار .

وشدد كارتيرون على أنه لن يقبل إلا بالفوز فى مباراة السبت المقبل وعليهم الدفاع عن أسمائهم والرد على الانتقادات داخل الملعب، بعد الهزيمة فى الجولة الأولى أمام مازيمبى الكونغولى بثلاثية نظيفة.