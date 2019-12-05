شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى والهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي ونظيره الهلال السوداني، الذى عقد عصر اليوم بمقر النادي بالجزيرة بحضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري والعميد علاء صلاح مدير أمن النادي، عن ارتداء الاهلى لزيه التقليدى فى مباراة الغد بملعب الأهلى بالسلام .

وحضر الاجتماع الدكتور سيف أبوكلابيش، رئيس بعثة الهلال السوداني، ومحمد هارون رئيس جهاز الكرة، ومهيار الطيب المدير التنفيذي للنادي، وأيمن زين العابدين مسئول العلاقات العامة، إلى جانب مراقب المباراة من الاتحاد الإفريقي ومنسق اللقاء، ومندوب الإعلام والشركة الراعية.

وشهد الاجتماع الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بالمباراة؛ من حيث مواعيد وصول الفريقين إلى الملعب والبدء في عمليات الإحماء .

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وتقرر أن يرتدي النادي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الهلال الطاقم الأزرق بالكامل.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني في التاسعة مساء غد الجمعة في ثاني جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.