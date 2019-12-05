شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولى فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولى فى التاسعة مساء بعد غد، السبت، على استاد الأهلى "السلام سابقاً"، فى إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

موقف الزمالك وأول أغسطس فى المجموعة الأولى

ويسعى الزمالك لتعويض الهزيمة الثقيلة التى تلقاها الفريق فى الجولة الأولى على يد مازيمبى الكونغولى بثلاثية دون رد، والتى أدت إلى احتلال الفريق الأبيض المركز الأخير فى المجموعة الأولى بدون رصيد من النقاط، فيما احتل الفريق الكونغولى المركز الأول بثلاثة نقاط، وجاء أول أغسطس الأنجولى فى المركز الثانى برصيد نقطة واحدة، بالتساوى مع زيسكو يونايتد الزامبى الذى يحتل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة أيضًا، لذا أصبح الفريق الأبيض فى حاجة لتحقيق الثلاثة نقاط فى المباراة التى ستقام وسط جماهيره، لتعديل وضعه فى ترتيب المجموعة لمواصلة المنافسة على اللقب الإفريقى.

أول أغسطس يصل القاهرة ويخوض أول مران على استاد الأهلى

ويخوض أول أغسطس الأنجولى مرانه الأول فى القاهرة اليوم على استاد الأهلى، ووصل بطل أنجولا إلى القاهرة، اليوم، استعدادا لمواجهة الزمالك على أن يخوض مرانه فى السابعة مساء اليوم الخميس، كما وصل طاقم الحكام المكلف بإدارة المباراة إلى القاهرة استعدادا لعقد الاجتماع الفنى وإدارة اللقاء القادم بين الزمالك وبطل أنجولا.