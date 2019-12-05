شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مستندات أحقية وكيل حمدي النقاز السابق فى شكواه لإيقاف اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف نبيل أبو زيد، الوكيل السابق للتونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للزمالك، أنه وفقاً للعقد الرسمى فى صفقة انتقال اللاعب إلى القلعة البيضاء قادماً من النجم الساحلى يحق له الحصول على 10% من قيمة انتقال اللاعب إلى الزمالك، وتسدد دفعة واحدة مع بداية كل موسم، مؤكدا أنه وثق عقد الوساطة فى الاتحاد المصرى لكرة القدم.

وأضاف وكيل النقاز السابق لـ"الخليج 365"، أنه قدم فى وقت سابق شكوى ضد اللاعب لإيقافه فى الاتحاد المصرى لكرة القدم، لعدم حصوله على مستحقاته من اللاعب التونسى، ولكنه قرر إيقاف تلك الشكوى احتراماً لعلاقته مع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الذى طالبه بإيقاف الشكوى وقتها.

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واختتم الوكيل السابق للنقاز تصريحاته مؤكداً أنه سيحرك شكوى ضد اللاعب بعد فسخه عقده من طرف واحد مع الزمالك فى الاتحاد المصرى لكرة القدم، مع تصعيد الأزمة إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لضمان حقوقه.



عقد وساطة نبيل أبو زيد فى صفقة انضمام النقاز للزمالك



رسوم توثيق عقد الوساطة



شكوى نبيل أبو زيد ضد النقاز فى وقت سابق