نشرة اخبار سوبر كورة.. صفقة جديدة فى الأهلى.. وكاسونجو يقترب من العودة للزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى محمود عبد المنعم الشهير بـ "كهربا"، نجم منتخب مصر، إنذارا رسميا من محامي الزمالك والمحكمة الرياضية لكرة القدم، بشأن الشكوى المقدمة من القلعة البيضاء عقب هروبه، كما كشفت التقارير الصحفية البرتغالية نية إدارة نادي أفيس البرتغالي، فى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه اللاعب بسبب عدم التزامه بالانضمام للفريق فى الموعد المحدد له.

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