شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الإنتاج الحربي وأبو قير للأسمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنتهي الشوط الأول من مباراة الإنتاج الحربي وأبو قير للأسمدة بالتعادل السلبى بين الفريقين ضمن مباريات دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر، والتى أقيمت باستاد السلام.

وتبادل الفريقان السيطرة والهجمات علي المرميين، وكان فريق أبو قير للأسمدة الأخطر في بعض فترات الشوط وأضاع لاعبوه بعض الفرص.

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فيما ظهر فريق الإنتاج الحربي بمستوي متوسط بسبب التغييرات العديدة التي اجراها مختار مختار المدير الفني للفريق علي تشكيلة اللاعبين، بعدما أشرك 9 لاعبين من البدلاء وشارك احمد شديد قناوي ومحمود البدري فقط من التشكيلة الأساسية للفريق في الدوري.

الإنتاج الحربي يحتل المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 7 نقاط بعد أن خاض 6 مباريات حقق الفوز فى مواجهتين وتعادل فى واحدة وخسر 3، وأحرز لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكه 8 أهداف، فيما يحتل أبو قير للأسمدة المركز السابع بجدول ترتيب المجموعة الثالثة بدورى الدرجة الثانية برصيد 9 نقاط بعد أن خاض 6 مواجهات فاز فى 2، وتعادل فى 3 وخسر واحدة، وسجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلت شباكه 6 أهداف.