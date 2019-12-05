أحمد فتحي يوجه رسالة غامضة عبر تويتر للمرة الثانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار أحمد فتحي ظهير أيمن النادي الأهلي علامات الاستفهام من جديد، بتغريدة غامضة عبر حسابه الشخصى على تويتر، للمرة الثانية ولليوم الثانى على التوالى، دون أن يكون هناك تفسير واضح، وإن كان البعض فسر ذلك بمسألة تجديد عقد الجوكر بالقلعة الحمراء والذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى. وكتب أحمد فتحى على تويتر: الحياة ليست بحثاً عن الذات ولكنها رحلة لصُنع الذات اخلق من نفسك شيئاً يَصعُب تقليدُه.... الحياة ليست طويلة.. حتى نجرب كل شيء Advertisements ولا قصيرة حتى نتذكر كل شيء ولكنها جميلة.. إذا عرفنا أنها لا تساوي شيء.

احمد فتحي واستقر مسئولو الأهلي على تجديد عقد أحمد فتحي لمدة موسم مع تعديل القيمة المادية المدونة في عقده، خاصة وأن قيمة عقده الأخير لم تتجاوز حاجز الـ3 ملايين جنيه، مع الوضع في الاعتبار أن اللاعب المُلقب بالجوكر يقدم مستوى استثنائيا مع الفريق الأحمر هذا الموسم، وهو الذى ينتهي عقده مع النادي بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي يحق له التوقيع لأي ناد آخر خلال الميركاتو الشتوي القادم، وفقا للوائح الفيفا التي تتيح لأى لاعب التوقيع لنادي آخر دون إذن ناديه الحالي قبل نهاية عقده بـ 6 شهور.

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