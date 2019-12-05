شكرا لقرائتكم خبر عن بطلة العالم بالكاراتيه: قاتلت فى النهائى أمام اللاعبة التركية وحققت الذهبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت ياسمين حمدى، لاعبة منتخب الكاراتيه المتوجة بذهبية بطولة الدورى العالمى التى أقيمت فى إسبانيا، أن تركيزها كان فى كل مباريات البطولة، بغض النظر عن هوية المنافسين.

وحصلت ياسمين حمدى على المركز الأول وذهبية بطولة الدورى العالمى التى أقيمت فى إسبانيا، بعد الفوز على بطلة تركيا 3/0 فى منافسات وزن تحت 55 كجم.

وقالت ياسمين، فى تصريحات خاصة، إنها عندما علمت أن منافستها فى النهائى تركية لم يفرق معها نفسيا، رغم أنها لاعبة قوية، مشددة على أنها لم تدخر جهدا وأنها ستقاتل فى الملعب قائلة "هموت نفسى فى الملعب لتحقيق الفوز، والتوفيق من عند الله".

وأضافت بطلة المنتخب أن البطولة لها طعم خاص، خاصة أنها جاءت لتعويض عدة خسائر فى البطولات، ولكنها استطاعت تقديم مستوى جيد وثابت طوال المنافسات.