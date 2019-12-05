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سبورتنج يكرم نور الشربينى بطلة العالم للاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم نادى سبورتنج حفلا لتكريم البطلة المصرية ولاعبة النادى السكندرى نور الشربيني المتوجة ببطولة العالم لسيدات الاسكواش، التى أقيمت تحت سفح الأهرامات نوفمبر الماضى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار.

 

وتوجت نور الشربيني بالبطولة على الرغم من معاناتها من الإصابة فى الركبة والتى تغلبت عليها بالمسكنات، لتحصد لقب البطولة للمرة الرابعة فى تاريخها والثانية على التوالى.

 

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وعادت نور الشربيني إلى التصنيف العالمى الثانى فى ترتيب لاعبات الاسكواش، الصادر خلال ديسمبر الجاري عن رابطة اللاعبين المحترفين PSA، حيث كانت البطلة المصرية قد تراجعت للمركز الرابع بسبب عدم مشاركتها في البطولات مع انطلاق الموسم نظرا لإصابتها.

 

جانب من التكريم
جانب من التكريم

تكريم نور الشربينى 2
تكريم نور الشربينى 2
جانب من التكريم
جانب من التكريم

 

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