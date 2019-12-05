خبير لوائح: حمدى النقاز مهدد بالإيقاف من 4 إلى 6 أشهر بعد أزمته مع الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد بيومى، خبير اللوائح الدولية الرياضية، السيناريو المتوقع لأزمة حمدى النقاز لاعب الزمالك مع ناديه بعد إعلان اللاعب فسخ العقد من جانب واحد. وقال بيومى لـ"الخليج 365"، إنه حال ثبوت صحة موقف الزمالك وحصول اللاعب على مستحقاته فإن غرفة فض المنازعات ستصدر حكماً للزمالك بأحقيته فى الحصول على ضعف قيمة ما يتبقى فى عقد "النقاز" معه، بجانب قيمة عقده بالكامل مع النادى الجديد، إذا انتقل اللاعب لنادٍ آخر، فضلاً عن إيقاف النقاز لفترة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر. وأضاف بيومى أنه على الجانب الآخر فى حال صحة موقف اللاعب وعدم حصوله على مستحقات من النادى الأبيض لمدة 4 أشهر، فمن حقه فسخ العقد دون أن يحصل الزمالك على أى مستحقات بعد رحيل اللاعب، ولكن ذلك مرهون بأن يقدم الأبيض ما يثبت حصول اللاعب على مستحقاته مثل إيصال استلام أو تحويل بنكى.

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