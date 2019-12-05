سوبر كورة.. لاعب جديد يوقع رسميا للأهلى فى سرية تامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى سرية تامة حصل مسئولو النادى الأهلى على توقيع لاعب جديد، تمهيدا لضمه خلال الفترة المقبلة لتدعيم صفوف القلعة الحمراء. وشاهد مسئولو النادى الأهلى اللاعب الجديد خلال إحدى المباريات الودية التى أقيمت مؤخرا بين القلعة الحمراء والنادى الحالى للاعب ليتم الاستقرار على ضمه، وتم الحصول على توقيعه لحين إنهاء الصفقة بشكل رسمى مع نادى حال الاتفاق على مقابل مادى مناسب. Advertisements لمعرفة لاعب الأهلى الجديد، من هنا

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