"مليار و400 مليون جنيه للأهلي".. التفاصيل المالية لصفقة ستاد السلام وموقف الإنتاج والمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

كشف مصدر مسئول تفاصيل الإتفاق الثلاثي بين الأهلي وشركة استادات القابضة ونادي الإنتاج الحربي بخصوص استحواذ النادي الأحمر على حق الانتفاع باستاد السلام وموقف الفريق العسكري ومنتخب مصر من اللعب على الاستاد بعد الصفقة .

وكانت شركة استادات القابضة قد أعلنت الاتفاق مع إدارة النادي الأهلي، على حصول النادي على استاد السلام كـ"حق انتفاع" لمدة 25 عام.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته لـ "الخليج 365 " إن نادي الانتاج الحربي سيلعب بشكل طبيعي على الملعب مع الأهلي بالإضافة إلى منتخب مصر الأول حسب الاتفاق المبرم.

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وحول القيمة التي سيحصل عليها نادي الإنتاج الحربي رد المصدر " الإنتاج سيحصل على أول 300 مليون جنيه من الأرباح على أن يحصل الأهلي على 60 مليون جنيه سنوياً مقابل استغلال اسمه من شركة ستادات بغض النظر عن مكسب أو خسارة الشركة".

وتابع المصدر " سيخصم من الأهلي 4.5 مليون جنيه من الـ 60 مليون جنيه التي يحصل عليه الأحمر بشكل سنوي قيمة استئجار صالة السباحة الأولمبية بنادي المعلمين ليحصل الأهلي على 55.5 مليون جنيه سنويا".

القيمة التي سيحصل عليه الأهلي خلال الـ 25 عاماً ستبلغ مليار و384 مليون جنيه فيما سيحصل الإنتاج على مليون و200 ألف جنيه سنوياً لمدة 25 عام نظير الصفقة.

وأنهي "الاتفاق النهائي بين الأهلي وشركة ستادات وممثلي ستاد السلام لم يتم بعد في انتظار الرتوش البسيطة حول الحقوق التجارية ومن المنتظر الإعلان عن توقيع العقود الرسمية وحصول النادي الأحمر على الاستاد خلال شهر من الآن" .

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وقال مصدر أخر من داخل اللجنة القانونية لصياغة العقود، إنه سيتم النص على أن يحمل الاستاد اسم النادي الأهلي وشعاره وهذا لا يخالف مواد القانون التي تنظم حق الانتفاع

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وفرق المصدر القانوني بين حق المنتفع وحق المستأجر، حيث أن حق المنتفع عيني أما حق المستأجر شخصي، فيستطيع المنتفع أن يباشر سلطة مباشرة على الشئ المنتفع به دون واسطة المالك فكل ما يطلب من المالك هو أن يترك المنتفع يباشر حقه دون أن يلتزم في مواجهته باي التزام إيجابي، لكن الإيجار لا يستطيع المستاجر أن يباشر حقه على الشئ إلا عن طريق المؤجر.

وكان المصدر القانوني قد كشف لـ "الخليج 365" أن مجموعة من القانونين يعكفون حاليا على صياغة العقود النهائية لحق انتفاع النادي الأهلي لاستاد السلام.

وكانت شركة استادات القابضة قد أعلنت الاتفاق مع إدارة النادي الأهلي، على حصول النادي على استاد السلام كـ"حق انتفاع" لمدة 25 عام.

وأتمت الشركة اتفاقها مع مجلس إدارة نادي القرن برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بشأن الاستاد الجديد والمدينة الرياضية الخاصة بالقلعة الحمراء.

وفور توقيع العقود سيبدأ الأهلي في اجراءات تطوير الملعب الرئيسي وكذلك كافة منشآته وملحقاته لتكون المدينة الرياضية للنادي الأهلي.

وسيخوض النادي الأهلي جميع مبارياته وتدريباته على استاد السلام، واستغلال المدينة الرياضية طبقا للاتفاق المبرم بين شركة استادات وإدارة القلعة الحمراء.