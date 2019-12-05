ميسي يشيد بماني.. ويؤكد: من العار أن يتواجد في المرتبة الرابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة إنه من العار أن يتواجد السنغالي ساديو ماني في المرتبة الرابعة في قائمة أفضل لاعبي العالم.

وتًوج ميسي مؤخرًا بجائزة الكرة الذهبية الممنوحة من مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعب في العالم، متفوقًا على منافسه هذا العام الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

وحل السنغالي ساديو ماني في المرتبة الرابعة، بينما تواجد الدولي المصري محمد صلاح في المركز الخامس.

وخلال تصريحات لكانال بلس نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية قال ميسي: "من العار أن يتواجد ماني في المرتبة الرابعة، لكن أعتقد أنه كان هناك الكثير من اللاعبين الكبار هذا العام لهذا كان من الصعب اختيار لاعب معين".

Advertisements

وأضاف البرغوث الأرجنتيني: "اخترت ماني في المركز الأول لأفضل لاعب في ترشيحات فيفا (ذا بيست) لأنه من نوعية اللاعبين الذين أحبهم".

وأكمل: "لقد حقق ماني عامًا رائعًا مع فريق ليفربول لهذا السبب اخترته".

وكان ميسي قد صوّت لماني في المرتبة الأولى لجائزة "ذا بيست" هذا العام، تلاه غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، ثم زميله الهولندي فرينكي دي يونج.

جدير بالذكر أن ميسي تُوج أيضًا بجائزة "ذا بيست" كأفضل لاعب في العالم متفوقًا على فان دايك ورونالدو.