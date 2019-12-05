"لن يلحق بالكلاسيكو.. بيان جديد من ريال مدريد بشأن إصابة هازارد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أصدر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًا بشأن الإصابة التي يعاني منها البلجيكي إيدين هازارد لاعب الفريق الملكي، والتي أكدت تعرضه لشرخ في كاحل القدم اليمنى.

وتعرض هازارد للإصابة في الكاحل الأيمن خلال مباراة ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

وكان النادي قد أصدر بيانًا في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي قال فيه: "إن اللاعب البلجيكي خضع لاختبارات طبية أكدت إصابته بكدمة في كاحل القدم اليمنى، على أن تحدد الساعات القادمة مدة الغياب".

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وأصدر النادي بيانًا آخر اليوم الخميس جاء فيه: "بعد الاختبارات التي أجريت على لاعبنا إيدن هازارد من قبل ريال مدريد للخدمات الطبية تم تشخيص إصابة اللاعب بشرخ في كاحل القدم اليمنى، وفي انتظار التطورات".

وبحسب بعض التقارير الإسبانية فإن فرص لحاق اللاعب بمباراة الكلاسيكو أمام برشلونة أصبحت ضئيلة.

ومن المقرر أن يحل ريال مدريد ضيفًا على نظيره برشلونة في الثامن عشر من ديسمبر الجاري المؤجلة من الجولة العاشرة من الليجا.

جدير بالذكر أن برشلونة يتقاسم صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مع ريال مدريد بعدما جمع كل منهما 31 نقطة بعد خوض 14 جولة.