مصدر: ستاد الأهلي يستضيف مباراة الزمالك وأول أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:
كشف مصدر مسئول بنادي الزمالك عن إقامة مباراة ناديه مع أول أغسطس الأنجولي على ستاد السلام الذي استحوذ الأهلي عليه لمدة 25 عاماً.
ويواجه الزمالك نظيره أول أغسطس الأنجولي في التاسعة من مساء السبت القادم في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
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وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن الكاف لم يرد على طلب الزمالك لتغيير ملعب المباراة من السلام المحدد مسبقاً للدفاع الجوي ليستضيف الملعب الأول المباراة.
وأنهى المصدر " كارتيرون سيعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة في السادسة من مساء اليوم على ملعب السلام يليه مؤتمر أول اغسطس".
وكانت شركة استادات القابضة قد أعلنت الاتفاق مع إدارة النادي الأهلي، على حصول النادي على استاد السلام كـ"حق انتفاع" لمدة 25 عام.
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وأتمت الشركة اتفاقها مع مجلس إدارة نادي القرن برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بشأن الاستاد الجديد والمدينة الرياضية الخاصة بالقلعة الحمراء.
وفور توقيع العقود سيبدأ الأهلي في اجراءات تطوير الملعب الرئيسي وكذلك كافة منشآته وملحقاته لتكون المدينة الرياضية للنادي الأهلي.
وسيخوض النادي الأهلي جميع مبارياته وتدريباته على استاد السلام، واستغلال المدينة الرياضية طبقا للاتفاق المبرم بين شركة استادات وإدارة القلعة الحمراء.
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