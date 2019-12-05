مصدر قانوني يوضح أحقية الزمالك في خوض مباراة "أول أغسطس" على ستاد الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

كشف مصدر قانوني لـ"الخليج 365" أن مجموعة من القانونيين يعكفون حاليًا على صياغة العقود النهائية لحق انتفاع النادي الأهلي باستاد السلام.

أشارت تقارير إلى أن اتحاد الكرة أبلغ الزمالك بخوض مباراته مع "أول أغسطس" المقرر لها السبت القادم على ستاد السلام.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته إن الاتفاق النهائي بين الأهلي وشركة "استادات" وممثلي ستاد السلام لم يتم بعد، ومن المنتظر الإعلان عن العقود الرسمية خلال شهر من الآن.

وأنهى المصدر الذي يعد أحد أعضاء اللجنة القانونية لصياغة العقود، حتى الآن الاستاد ليس في حوزة الأهلي.

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وكانت شركة "استادات القابضة" قد أعلنت الاتفاق مع إدارة النادي الأهلي، على حصول النادي على استاد السلام كـ"حق انتفاع" لمدة 25 عامًا.

وأتمت الشركة اتفاقها مع مجلس إدارة نادي القرن برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بشأن الاستاد الجديد والمدينة الرياضية الخاصة بالقلعة الحمراء.

وفور توقيع العقود سيبدأ الأهلي في إجراءات تطوير الملعب الرئيسي، وكذلك كافة منشآته وملحقاته؛ لتكون المدينة الرياضية للنادي الأهلي.

وسيخوض النادي الأهلي جميع مبارياته وتدريباته على ستاد السلام، واستغلال المدينة الرياضية طبقا للاتفاق المبرم بين شركة "استادات" وإدارة القلعة الحمراء.