كارتيرون يقود مران الزمالك اليوم

يقود الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات اليوم لأول مرة بعد توليه المهمة رسميًا. يقود المدرب مران الفريق حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا لمباراة أول أغسطس يوم السبت المقبل بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا لمباراة أول أغسطس يوم السبت المقبل بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وكان الزمالك قد حقق الفوز أمس الأربعاء، على الشرقية بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، ليتأهل إلى دور الـ16.

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