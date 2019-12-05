كيلسي ميتشل تضع خطة الأهلي للتغلب على المنافسين في أفريقيا لأندية السلة

تستضيف مصر بطولة افريقيا لكرة السلة للأندية "سيدات" في الفترة ما بين السادس وحتى الخامس عشر من ديسمبر الجاري بمشاركة النادي الأهلي ونادي سبورتنج.

وقالت الأمريكية كيلسي ميتشل لاعبة الأهلي انها تتوقع ان تكون البطولة ممتعة وقوية، وانها تطلع للمشاركة في المباريات لأنها المرة

الأولى لها في افريقيا، لافتة إلى انها لم تكن تعرف البطولة قبل الانضمام للأهلي، ولذلك هي سعيدة لكونها أصبحت جزءا من البطولة.

أكدت الأمريكية انها قادرة على قيادة فريق الأهلي لتقديم عروض قوية وتحقيق اللقب

لأول مرة في تاريخه من أجل إسعاد الجماهير.

وعن الفارق البدني الذي يميز المنافسين عن الفرق المصرية وكيف سيتم التغلب عليه قالت ميتشل "نحن يمكننا التغلب على هذا الأمر من خلال اللعب بشكل أسرع من الفرق الأخرى".

ووجهت كيلسي ميتشل رسالة لجماهير النادي الأهلي "أتمنى منهم ان يساندونا ويدعمونا مهما كانت النتائج، وبالتأكيد نحن نقدر دعمهم وسنحاول إسعادهم".