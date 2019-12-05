منتخب السعودية لم يحقق الفوز على قطر في أخر 7 مواجهات

يستعد منتخب السعودية لمواجهة منتخب قطر في المباراة التي ستجمع بينهما في السابعة مساء اليوم الخميس ضمن مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي " خليجي 24 " .

وتكشف لغة الأرقام عن التفوق الكبير للمنتخب القطري على

نظيره السعودي في أخر 7 مواجهات جمعت بينهم حيث لم يحقق الأخضر أي انتصار وفاز العنابي في 4 مباريات وحسم التعادل نتيجة 3 مواجهات .

الجدير بالذكر أن أخر فوز للمنتخب السعودي

على نظيره القطري كان في 2008 في مباراة ودية انتهت بفوز الأخضر بهدفين مقابل هدف سجل أهداف الصقور حينها عبده عطيف وفيصل السلطان .

ويأمل المنتخب السعودي في استعادة ذاكرة الانتصارات أمام المنتخب القطري في مباراة اليوم واقتناص بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة كأس الخليج العربي لملاقاة الفائز من العراق والبحرين .