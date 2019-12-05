بالأرقام.. مبخوت يعادل منصور مفتاح بقائمة هدافي بطولات كأس الخليج

نجح علي أحمد مبخوت لاعب المنتخب الامارتي في تصدر جدول ترتيب الهدافين برصيد 5 أهداف، بالرغم من ذلك إلا أن منتخب الإمارات بقيادة المدرب بيرت فان مارفيك خسر أمام نظيره قطر بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في خليجي 24، اليوم الإثنين الماضي.

ويأتي ثنائي المنتخب القطري عبدالكريم حسن الحاج فضل الله وأكرم حسن عفيف برصيد 3 أهداف لكل منهما في المركز الثاني.

في المركز الثالث يأتي هتان سلطان باهبري برصيد هدفين بالتساوي مع زميله بصفوف الأخضر فراس البريكان، وسينافس تياغو

لاعب قطر و محمد قاسم ماجد لاعب العراق خلال المرحلة المقبلة حيث أن كلاهما يمتلك هدفين في رصيده.

ودخل علي مبخوت قائمة الأكثر تسجيلاً للأهداف الدولية في العالم من اللاعبين الحاليين بوصوله إلى 60 هدفاً مع الأبيض الإماراتي حتى الآن .

وخاض علي مبخوت مهاجم نادي الجزيرة مع منتخب الإمارات 85 مباراة دولية بمختلفة البطولات وسجل خلالهم 60 هدفاً وذلك منذ أن ارتدى قميص الفريق الأول في نوفمبر 2009.

مبخوت يعادل منصور مفتاح "13 هدفاً" كرابع أفضل هداف في تاريخ بطولات كأس الخليج، وتضم قائمة الهدافين كلا من:

جاسم يعقوب 18 هدفاً

حسين سعيد 17 هدفاً

ماجد عبدالله 17 هدفاً

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فيصل الدخيل 14 هدفاً

جاسم الهويدي 14 هدفاً

منصور مفتاح 13 هدفاً

علي مبخوت 13 هدفاً

يوسف سويد 12 هدفاً

بدر المطوع 12 هدفاً

وكان اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم، أعلن الاستغناء عن "بيرت فان مارفيك " مدرب المنتخب الوطني الأول ، ومن المقررالإعلان عن اسم المدرب الذي سيتولى تدريب المنتخب الوطني خلال الأيام المقبلة.

ويذكر أن منتخب الإمارات، ودع منافسات كأس الخليج العربي "خليجي 24"، بعد احتلال المركز الثالث في جدول المجموعة الأولى، برصيد 3 نقاط، من فوز على اليمن (3-0)، ثم الخسارة أمام العراق (0-2)، وقطر (2-4).