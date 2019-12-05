الإمارات تطيح بمدرب المنتخب بعد توديع كأس الخليج

أعلن اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم الاستغناء " بيرت فان مارفيك " مدرب المنتخب الوطني الأول، ومن المقرر الإعلان عن اسم المدرب الذي سيتولى تدريب المنتخب الوطني خلال الأيام المقبلة .
وودع منتخب الإمارات، منافسات كأس الخليج العربي "خليجي 24"، بعد احتلال المركز الثالث في جدول المجموعة الأولى، برصيد 3 نقاط، من فوز على اليمن (3-0)، ثم الخسارة أمامالعراق (0-2)، وقطر (2-4).
يذكر أن فان مارفيك تولى تدريب المنتخب الإماراتي في مارس الماضي، وقاد الفريق في 9 لقاءات، خسر في 4 أمام تايلند وفيتنام والعراق وقطر، وانتصر في 4 أمام السعودية وماليزيا وإندونيسيا واليمن، وتعادل أمام سوريا.
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