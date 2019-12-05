محمد صلاح على رأس قائمة ليفربول في كأس العالم للأندية

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، قائمة الفريق المكونة من 23 لاعبًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية القادمة في قطر.

من المقرر أن يلعب الريدز مباراتين في البطولة، وتُقام المباريات يومي الأربعاء 18 ديسمبر والسبت 21 ديسمبر.

لم يتم ضم جويل ماتيب وفابينيو في اختيار يورجن كلوب

حيث يواصلان الشفاء من إصابات كل منهما.

يمكن استبدال اللاعبين الذين يعانون من مرض أو إصابة قبل مباراة ليفربول الأولى في المسابقة في الفريق لمدة تصل إلى 24 ساعة قبل انطلاق المباراة.

وجاءت قائمة ليفربول كالتالي:

Advertisements

حراسة المرمى: أليسون – أدريان – أندي لونرجران

الدفاع: فيرجيل فان دايك – ديان لوفرين – جو جوميز – أندي روبيرتسون – ترينت أليكساندر أرنولد – نيكو ويليامز.

الوسط: جورجينيو فينالدوم – جيمس ميلنر – نابي كيتا – جوردان هيندرسون – أليكس تشامبرلين – آدم لالانا – شريدان شاكيري – كورتيس جونز – هارفي إيليوت.

الهجوم: ساديو ماني – محمد صلاح – فيرمينو – ريان بريوستر – ديفوك أوريجي.