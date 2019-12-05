كوكاكولا يواصل استعداداته لمواجهة سيراميكا بالممتاز "ب"

يواصل فريق كوكاكولا تدريباته الجماعية لمواجهة سيراميكا ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري القسم الثاني.
وفي إطار استعدادات كوكاكولا خاض مباراة ودية أمام فريق اف سي مصر، أمس الأربعاء، وانتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما، على ملعب طلعت حرب، وذلك في إطار استعدادات كوكاكولا لمواجهة سيراميكا.
وشهدت المباراة تألق لاعبي كوكاكولا وأبرزهم: محمد ديدا حارس الفريق، واللاعب مصطفي عبدالوهاب، محمودبلية، عرفات اسماعيل، وسجل هدفي فريق كوكاكولا الثنائي عمر عسلية ومعتز نجيب، أما هدفي نادي مصر كانوا للاعبين رمزي خالد ورامز زيدان.
وتأكد غياب أحمد عبدالمنعم، لاعب الفريق، من مباراة سيراميكا، يوم الاتنين المقبل، على ستاد الشرطة بالعباسية، ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري القسم الثاني، بداعي الإيقافبحصوله على طرد في مواجهة الداخلية.
وتعادل كوكاكولا مع الداخلية، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أقيمت الإثنين الماضي، في إطار الجولة السادسة بالممتاز "ب".
ويحتل فريق كوكاكولا المركز السابع برصيد 8 نقاط، بالتساوي مع الداخلية وبتروجت.
وجاء ترتيب المجموعة الثانية كالتالي:
1- سيراميكا 16 نقطة
2- جمهورية شبين 11 نقطة
3- منتخب السويس 10 نقاط
4- القناة 9 نقاط
5- النجوم 9 نقاط
6- الداخلية 8 نقاط
7- كوكاكولا 8 نقاط
9- بتروجت 8 نقاط
10- المريخ 4 نقاط
11- الزرقا نقطتين
12- الترسانة نقطتين
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