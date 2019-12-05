الأهلي 2005 يواجه الاتصالات غدًا ببطولة منطقة القاهرة

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ غداً الجمعة مع ضيفه الاتصالات، في المباراة التي تقام على ملعب الأهلي بمدينة نصر، والمؤجلة من الجولة السادسة لبطولة منطقة القاهرة.

يسعى الأهلي لتحقيق الفوز على الاتصالات ومواصلة سلسلة الانتصارات التي يحققها في البطولة منذ بداية الموسم، وكان آخرها الفوز في مباراته الماضية على حساب الزهور بثلاثة

أهداف دون رد، ليرفع رصيده إلى ٢١ نقطة من ٧ مباريات بالعلامة الكاملة.

وكان فريق ٢٠٠٥ بالأهلي قد فاز على مركز شباب الأميرية ٧ - صفر وعلى ١٥ مايو ٩ - ١، وعلى المقاولون العرب ٤ - صفر، وعلى شباب التجمع الأول ٣- ١، وعلى

حلوان الرياضي ١٠ - صفر، وعلى مصر الجديدة ١ - صفر، وعلى الزهور ٣ - صفر، مسجلاً ٣٧ هدفاً مقابل هدفين في مرماه، ولم تكن له مباراة في الجولة الثانية، نظراً لأن مجموعته تضم ١١ فريقاً، ويضطر فريق واحد للراحة في كل جولة.

ويقود فريق الأهلي ٢٠٠٥ أحمد سمير مديراً فنياً، ومعتز إينو مدرباً عاماً، وأحمد إبراهيم مدرباً لحراس المرمى، وسيد عرفان إدارياً، وإسلام عزيز طبيباً ، وناجح أبو زهرة إخصائيا للتدليك.